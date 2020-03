Maailm VÄRSKED ANDMED: koroonaviirus levib 195 riigis, 382 000 nakatunut ja 16 558 surnut. Suurbritannia kehtestas karmid piirangud Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 08:10 Jaga: M

KRIISIRIIK HISPAANIA: Päästetöötaja Granada linnas. Foto: Zumapress/Scanpix

Koroonaviirus Sars-CoV-2 levib 195 riigis. Ametlikel andmetel oli teisipäeva hommikuks nakatunud 382 000 ja surnud 16 558 inimest. Viiruse põhjustatud haigusest Covid-19 on paranenud 102 400 patsienti. Suurimas kriisiriigis Itaalias lisandus ühe ööpäevaga 4790 nakatunut ja 602 surnut. Seda on küll väga palju, kuid sealne kasvutempo on aeglustumas.