Vald käib kaevandamise tõttu kohut 

28. juunil 2018 võttis Lüganuse vallavolikogu vastu otsuse, millega ta ei nõustunud Kaltsiumkarbonaat OÜ kaevandamisloa taotluse alusel koostatud keskkonnaameti maavara kaevandamisloa eelnõuga: seda seepärast, et eelhinnangus ja korralduse eelnõus ei ole arvestatud kõikide asjaoludega, et minimeerida kaevandustegevusest tulenevaid häiringuid. Selles on märgitud, et pärast võimalike ja vajalike leevendus- või kompensatsioonimeetmete väljaselgitamist ning arendajapoolset valmisolekut neid mõistlikus ja vajalikus ulatuses rakendada on vallavolikogu valmis oma otsust ümber hindama. Kaltsiumkarbonaat OÜ kaebas selle Tartu halduskohtusse. Kohus rahuldas kaebuse jaanuari lõpus. Lüganuse vallavanema Viktor Rauami sõnul tuleb nüüd vallavolikogul kahe kuu jooksul uus otsus vastu võtta. Ilmselt toimub see aprillis.