Kohus arutab Rail Balticu trassivaidlust 

Riigikohtus menetletavas kaebuses leiavad keskkonnaorganisatsioonid, et paljud otsused on tehtud avaldamata dokumentide alusel. Paljusid dokumente ei soovi vastaspool ka kohtule esitada. „Århusi konventsiooni kohaselt peavad keskkonnaküsimused olema avalikud ning otsused läbipaistvad ning vaidlustatavad. Rail Balticu planeerimise protsess ei ole seda olnud,“ ütles ARB juhatuse liige Priit Humal. „Kiirustamise tõttu on paljud loodusvaatlused jäänud pealiskaudseteks või hoopis tegemata ning see on vastuolus ELi looduskaitse reeglitega,“ lisas ta. „Olemasoleva ja loodust hoopis vähem kahjustava Tallinna–Pärnu raudtee kasutamise kaalumise asemel kuulutati see trass eksitava informatsiooni alusel ennatlikult ebareaalseks,“ sõnas Humal.