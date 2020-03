Eesti uudised Mis hakkab kinnisvaraturul juhtuma? AirBnB korterid tulevad üüriturule! Peep Sooman, Pindi Kinnisvara , täna, 07:25 Jaga: M

Foto: KAAREL TIGAS

Ülemaailmne kriis räsib pea kõiki eluvaldkondi ning vähe on sektoreid, mis sellest puutumata jäävad. On igati loogiline, et omajagu saab kannatada ka kinnisvarasektor. Kui palju, on juba miljardi euro küsimus ning sedasorti ennustused jäägu neile, kellel on kristallkuul. Meil Pindi Kinnisvaras neid pole, küll aga oskame ligikaudselt kirjeldada, kuidas „jääaeg“ kinnisvarasektorile mõju hakkab avaldama.