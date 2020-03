Politsei hoiatab: petturid kasutavad ära koroonaviiruse hirmu 

Välisministeerium pani kõikidele väljaspool Eestit viibivatele kodanikele südamele, et nad otsustaksid, kas naasevad kodumaale või mitte. Transpordivõimalusi Eestisse jääb üha vähemaks ja kuigi Eesti piir jääb eestlastele alati avatuks, ei pruugi varsti enam olla ühtki võimalust reisida Eestisse enne üleilmse kriisi lõppu. Välisministeerium ja Eesti välisesindused jätkavad koostööd reisi- ja transpordifirmade ning teiste riikidega, et leida ja vahendada lahendusi eestlaste koju naasmiseks. Regulaarne lennuliiklus on suures osas peaaegu lakanud, välisministeeriumi vahendusel korraldatakse veel erireise kaugematest paikadest, seda koos naaberriikidega. Soomet ja Lätit on võimalik koju jõudmise eesmärgil läbida, kuid kõik peavad olema valmis tõendama, et neil on tõepoolest jalge all kodutee.