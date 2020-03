Õhtulehe spordiblogi Deivil Tserp | Koroonaviiruseajastul taastun (tipp)spordi metsikust üledoosist Deivil Tserp, spordiajakirjanik , täna, 21:30 Jaga: M

Kas Tokyo olümpia algab 24. juulil? See muutub üha kahtlasemaks. Foto: Reuters/Scanpix

Spordihuviline tunneb end koroonaviiruseajastul kehvemini kui pirtsakas gurmaan, kes on harjunud sööma hõrgutisi, aga peab katkenud tarnete tõttu leppima lihtsate toitudega. Gurmaanil on vähemalt midagi suhu pista, ent spordifänn sattus ühtäkki ebameeldivale võõrutusravile, kus on keelatud kõik endised meeleolutekitajad.