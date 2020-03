Maailm OTSEKONTAKT NAKATUNUGA: karantiinis viibiv Angela Merkel osales valitsuse istungil telefoni teel Toimetas Aadu Hiietamm , eile, 20:30 Jaga: M

Politseiauto maja juures, kus Angela Merkel Berliinis karantiinis viibib. Pilt on tehtud 24. märtsil. The spread of the coronavirus diseas Foto: Reuters/Scanpix

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel teatas pühapäeva õhtul Saksamaal rakendatavatest uutest karmidest piirangutest, millega tahetakse takistada koroonaviiruse levikut. Muu hulgas tohib alates esmaspäevast väljaspool tööd avalikus ruumis korraga kohtuda või liikuda vaid kaks inimest.