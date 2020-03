Kas suvi päästab viirusest? Mida arvab teadlane? 

Koroonaviiruse ohu tõttu on levima hakanud hulganisti valesid ja pooltõdesid, mis on seotud selle levikuga ja õues valitseva ilmaga. Küll tuleb kevad, siis kaob ka viirus, on laialt levinud arvamus. Tartu ülikooli professor Andres Merits tunnistab, et täit tõde uudse koroonaviiruse kohta ei tea vististi keegi. Küll aga on infokilde, mis võivad anda aimdust selle olemusest. „Külm või soe ei lähe koroonaviirusele palju korda. Levik on tõenäolisem sisetingimustes, kuid see ei ole ilmselt tingitud peamiselt temperatuurist kui tihedamatest kontaktidest ja vähemast õhu liikumisest. Koroonaviirus levib ka kuuma kliimaga maades, kuid kas seal on levik parem või halvem, ei oska ma olemasolevate andmete alusel öelda,“ tunnistab Merits.