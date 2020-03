Maailmameredel eksleb kümneid ristluslaevu 

Selliseid laevu arvatakse olevat 30 ringis. Texasest ristlema läinud Jay ja Carmen Martinez rääkisid telefonitsi ajakirjanikele, et panid pulmareisiks Vaiksel ookeanil piletid kinni juba kaks aastat tagasi. Veebruaris teele asudes olid nad küll juba kuulnud teateid koroonaviirusest, kuid arvasid, et küllap see pole ookeanil nii ohtlik, ja 23 päeva kestev sõit oli tublisti nende rahakotti kergendanud.