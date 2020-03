Martin Helme Terviseameti tööst: "See on täiesti vastuvõetamatu, minul sellist bardakki ei ole ministeeriumis." 

Poliitikud olid seisukohal, et praeguses kriisiolukorras peavad riigid käituma riikidena ja ennast kehtestama. Euroopa Komisjoni ja ÜRO poole ei ole mõtet vaadata. Mart Helme hinnangul on EKRE koalitsioonipartnerite riigi enesetunnetus väga nõrk ja kogu aeg käib jutt sellest, mida teised ütlevad ja et me peame nendega arvestama. Mart Helme kommenteerib sellist käitumist nii: "Riik, endast lugupidav riik, kes leiab, et tal on ainuvastutus oma kodanike käekäigu eest, nii ei käitu."

Siseminister toob Eesti positiivseks riigina käitumise näiteks selle, kuidas me olime valmis heast tahtest tegema erandi Soomes tööl käijatele. "Aga mida tegi Soome? Soome pani, plaks, lihtsalt ukse kinni. Kõik. Kusjuures tegi seda minu arvates väga alatul moel. Siin me võime rääkida nüüd naistest ja pehmest poliitikast, huulepulgavalitsus, kes meie arste ja meditsiinitöötajaid ei blokeeri, aga sinikraed, tööinimesed, need, valige," ütles Mart Helme.

Mart Helme leiab samuti, et Terviseamet lihtsalt lollitab inimesi ega taha testida, sest siis tuleks viiruse tuvastamisi juurde. Samuti üteb ta, et Terviseamet polnud nii suuremahuliseks testide läbi viimiseks isegi mitte valmis ning seda ei julgeta avalikkusele tunnistada.

Martin Helme: "Meil on nädal aega järjest toimunud mingisugune kummaline kukepoks Terviseameti ja valitsuse vahel. Esmaspäeval otsustas valitsus, et kõik, kellel on sümptomid, peavad saama testida, laiendage testimist.

Järgmisel päeval lähevad Terviseameti inimesed meediasse ja ütlevad, et me nüüd vähendame testimist või lõpetame üldse sellisel kujul ära. [---] ... pitsitamise peale ikkagi tuli välja, et neil on testid otsakorral."

Martin Helme leiab, et probleemide taga on Terviseameti puudulik juhtimine: "Ei ole võimalik töötada alluvatega, kes arvavad, et nad ei ole alluvad. Sellised alluvad tuleb välja vahetada. Minu jaoks oleks vastuvõetamatu, et sulle kolm korda järjest antakse tööülesanne, ja see jääb täitmata. Minul sellist bardakki ei ole siin ministeeriumis. See, mismoodi see asi ei edene, on ikkagi põhimõtteliselt juhtimis- ja kaadrite küsimus seal Terviseametis. "

Martin Helme rahustab aga rahva maha, lubades, et küll me jõuame ka rohkemate testideni, kuid nädal aega on puhtalt kauplemise peale täiesti maha visatud.