Juhtkiri | E-õpe arvuti taga passimata 

Loodetavasti on nende laste mured nüüd lahenemas, sest mitmed kohalikud omavalitsused on teatanud koolitoidu edasisest pakkumisest (mõnel juhul isegi kojuveost!) ning puuduolevaid arvuteid on saadud nii koolidest kui ka annetustena ettevõtjatelt ja teistelt hoolivatelt kodanikelt. Paraku pole materiaalne puudus olnud ainsaks mureks, veelgi suurem defitsiit võib olla hoopis aeg, nagu teavad koduõppel lapsi abistanud vanemad.

Viimastel on lisaks koduõpetaja rollile täita veel koolikoka ja -koristaja oma – tihti oma põhitöö kõrvalt. Muidugi pole see etteheide õpetajaile, kes uue olukorraga kohanedes teevad samuti ebainimlikult pikki tööpäevi, ent suur ajakulu viitab vajadusele kaaluda kõiki antavaid ülesandeid ka sellest küljest, kas õpilasel on võimalik seda täita juhendamiseta ja kõrvalise abita – ja vastasel juhul anda pikemaid tähtaegu. Seda enam, et ega kõigil vanematelgi pole võimalust kaugtööks. Õnneks tõi esimene kaugõppenädal ka mitmeid näiteid pedagoogide piiramatust loomingulisusest: näiteks lasi mõni kehalise kasvatuse õpetaja vanemate rõõmuks lapsel oma tuba ära koristada.