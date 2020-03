Maailm KOROONAVIIRUS: nakatunute arv ületas 300 000 piiri, sajad laborid tegutsevad palehigis, leidmaks vaktsiini Tõnis Erilaid , täna, 18:45 Jaga: M

VAKTSIINIGA ON KIIRE: Doktor Nita Patel juhib uurimistegevust Novavaxi laboris Marylandi osariigis Rockville'is. Foto: AFP/Scanpix

Pühapäevaks oli koroonaviirusega nakatunud kogu maailmas üle 300 000 inimese, tervenenuid oli 91 600. Sajad laborid teevad jõupingutusi sobiva vaktsiini leidmiseks. Oxfordi teadlaste vaktsiini testimine algab tuleva kuu alul loomadel Briti salajases teadusbaasis Porton Down. Sunday Times kirjutab, et nädal hiljem alustatakse inimkatsetega. USA president Donald Trump teatas, et ravis võib katsetada malaariarohtu klorokviini, mida telliti Saksa firmalt Bayer miljoneid doose.