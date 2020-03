Ühe Eesti arsti pajatus: haigla pealt korjatakse kaitsemaske kokku, õhkkond on närviline 

Mari on eriarst ja töö ei vii teda igapäevaselt osakondadesse, kus on kõige suurem koroonaoht. Ometi tahaks Marigi end ja patsiente kaitsta – kanda maski, desinfitseerida. See võimalus on jäänud aga väga ahtaks või suisa ära kadunud. Isikukaitsevahendeid ei ole suures Tallinna haiglas lihtsalt piisavalt.