Austraalia rakendas rahva hoolimatuse tõttu rangemad liikumispiirangud 

Avatuks jäävad vaid toidupoed, bensiinijaamad, apteekid ja kojuveo teenused. Austraalia peaminister ütles, et soovib koolid avatuna hoida, kuid vanematel on täielik õigus lapsi ka koju jätta.

"Ma ei taha, et meie lapsed kaotaksid terve aasta oma kooliharidusest," õigustas peaminister. Mõned osariigid on märku andnud, et nad sooviksid koolid siiski sulgeda.