VIDEO | Terviseameti juht uuel nädalal saabuvatest kaitsevahenditest: „Enne kui ma ei ole käega katsunud neid maske, ei julge öelda, et meil on need olemas.“ 

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo tutvustas värskeimat statistikat, mille järgi on Eestis koroonanakkus tuvastatud 326 inimesel. „Iseenesest teste oleme teinud üle 3000 ja viimane nädal näitab, et on püsimas stabiilne kasvutrend, mis ei ole olnud õnneks plahvatuslik, kuid igapäevaselt keskmiselt 5-8 protsenti testidest on olnud positiivsed,“ lisas Jürilo.

Haiglaravil on 15 inimest, kellest kaks intensiivravis ja neist üks kriitilises seisundis. Positiivsema külje pealt on koronaviirusest paranenud neli inimest.

„Kas me võime, kui vaatame praegu numbreid, natukene lõdvendada piiranguid, millega oleme pidanud arvestama ühiskonnas? Terviseameti poolt tahan rõhutada, et me ei tohi hetkel valvsust kaotada. Kõik senised suunised ja juhised, millest on mitu-mitu nädalat räägitud, on jätkuvalt asjakohased,“ rõhutas Jürilo, et tuleb pesta käsi, hoiduda liigsetest kontaktidest ja mitte külastada oma vanemaealisi lähedasi, et haigus ei jõuaks riskirühmadeni.

Terviseamet tegeleb aktiivselt ka Eesti isikukaitsevahendite varude täiendamisega. Üks suur meede selleks on Euroopa Liidu ühishange, mis algas juba veebruaris, kuid selle täitmisega võib minna veel aega.

„Meid tegelikult ka ei rahulda, et maskide hange on see, mille tulemus jääb aprilli-maisse,“ nentis Jürilo.

Lahendusena on hädavajalikeks FFP3 maskideks sõlmitud leping ühe kodumaise tootjaga, aga 27. aprilli paiku peaks Eestisse jõudma ka kaks välismaise hanke tulemust.