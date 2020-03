OTSEVIDEO | Terviseamet: neli inimest on koroonanakkusest paranenud, aga piiranguid leevendada ei tohi 

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo tutvustas värskeimat statistikat, mille järgi on Eestis koroonanakkus tuvastatud 326 inimesel. „Iseenesest teste oleme teinud üle 3000 ja viimane nädal näitab, et on püsimas stabiilne kasvutrend, mis ei ole olnud õnneks plahvatuslik, kuid igapäevaselt keskmiselt 5-8 protsenti testidest on olnud positiivsed,“ lisas Jürilo.

„Kas me võime, kui vaatame praegu numbreid, natukene lõdvendada piiranguid, millega oleme pidanud arvestama ühiskonnas? Terviseameti poolt tahan rõhutada, et me ei tohi hetkel valvsust kaotada. Kõik senised suunised ja juhised, millest on mitu-mitu nädalat räägitud, on jätkuvalt asjakohased,“ rõhutas Jürilo, et tuleb pesta käsi, hoiduda liigsetest kontaktidest ja mitte külastada oma vanemaealisi lähedasi, et haigus ei jõuaks riskirühmadeni.