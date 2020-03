VIDEO | Peaministri pöördumine ja kuus reeglit rahvale 

Kas me saame kurjast koroonaviirusest jagu, sõltub eelkõige igast ühest meist.

Kui võib tunduda, et ei ole veel midagi hullu ja küll see haigus minust mööda läheb, siis: ei - selline mõtteviis soodustab haigestumist.

Mõistan, et tahaks tavaelu elada. Kuid palun, et teeme kõik võimalikku, et eriolukorra lõppemiseni elame kuue reegli järgi: