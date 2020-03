Galeriid GALERII | Öise vanalinna tänavad on inimtühjad ja pidutsejaid pea polegi Ohtuleht.ee , täna, 13:54 Jaga: M

Öine vanalinn Foto: Rauno Vahtre

Ajal, mil kontserdid on koroonakriisi tõttu tühistatud ja mitmed restoranid juba uksedki sulgenud, on ka tavaliselt pidutsejaid täis vanalinn pea inimtühi. Mõned meelelahutusasutused on siiski veel avatud.