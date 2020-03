Nordica ja lennuoperaator Xfly teevad evakuatsioonilennu Malagasse  

Eesti lennufirma Nordica ja Xfly kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles, ettevõte on ettevalmistamas uut evakuatsioonilendu Malagast.

“Jälgme pidevalt erinevate Euroopa riikide poolt kehtestatavaid piiranguid ja saime Hispaania puhul aru, et seal läheb olukord paljude kaasmaalaste jaoks keeruliseks ning otsustasime koheselt reageerida. Töötame sisuliselt ööpäevaringselt ja suhtleme nii Eesti välisesinduste kui ka hädasolijatega otse. Meile on oluline, et info selliste lendude kohta leviks ja jõuaks inimesteni, sest praeguses kriisiolukorras oleks vastutustundetu pooltühja lennukiga kodu poole lennata,” lisas Uibo.

Erilend Malagasse on planeeritud väljuma Tallinnast teisipäeva hommikul kell 8:00. Lennuettevõte on teavitanud sellisest lennust ka Hispaania Suursaatkonda Tallinnas. Hispaania kodanikel ja Hispaanias elamisluba omavatel inimestel on võimalik osta lennupilet ka Tallinn – Malaga suunal.

Nordica kodulehel (www.nordica.ee) on võimalus välismaale lõksu jäänud inimestel oma lennusoovist ja asukohast teada anda. Saadud info baasil saab lennufirmal planeerida uusi erilende.