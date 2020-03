ERIOLUKORRA INFOTUND: päevas suudetakse teha 1000 testi

Sotsiaalminister Tanel Kiik rõhutas, et endiselt on oluline hoida eakaid. Mitte külastada ega seada neid ohtu. Võtmetähtsusega on ministri sõnul oluline hoida ka eesliinikl töötavaid isikuid.

Kiik selgitas, et koroonaviiruse suhtes testimine peab algama ikkagi meditsiinilisest näidustusest.

Niisama polevat mõtet tervishoiusüsteemi koormata ja vahendeid raisata.

Fookuses on testimisel riskirühmad ja need, kes eesliinil töötavad isikud. Samas rõhutas ta, et arst hindab igat üksikut juhtumit ikkagi individuaalselt. Kui on meditsiiniline näidustus, siis ka testitakse Minister kutsub inimesi rohkem usaldama meditsiini ja hoiatab, et nakatunute arv on alles tõusuteel. Igast indiviidist sõltub praegu see, kui suur saab tõus olema.

Ester Öpik toetas ministri sõnavõttu, et isikukaitsevahenditesse tulev suhtuda vastutustundlikult. Iga test võrdub hetkel ka komplekti isikukaitsevahenditega, rääkimata veel töötaja ajast.

Argo Lätt soovitas tungivalt hoiduda lähikontaktidest ja eelistada sotsiaalmeediat. Kui seni on maskide kandmise osas olnud vastakaid arvamusi, siis doktor Lätt soovitas võimalusel siiski maski kanda. Lätt lisas, et igal perearstil on võimalik endal otsustada, keda ta suunab testima. Patsiente kutsus ta oma perearsti rohkem usaldama.

Allik selgitas, et päevas on kogu süsteemi maksimaalne võimekus teha 1000 testi. Eestis teeks see perearsti kohta 1-2 patsienti, keda saatekirjaga testima saaks saata. Samas kinnitas, et riigis on erinevates piirkondades vajadus vajadused väga erinevad. Allik rõhutas, et testima tuleb kindlasti tulla autoga. Kui ka ajaliselt jõutakse varem või hiljem, siis ei ole see niivõrd oluline- testi saab ikka tehtud.