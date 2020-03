Krimi Lõuna-Eestis uppus sel nädalal kodutiikidesse kolm vanemat meest Toimetas Katrin Rohtla , täna, 11:46 Jaga: M

Leinaküünal. Foto: Tiina Kõrtsini

Eile kell 19.37 teatati, et Valgas Mee tänaval on eakas mees tiiki kukkunud. Tegu on kolmanda mehega, kes sel nädalal Lõuna-Eestis uppumissurmas elu kaotas.