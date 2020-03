Saaremaa ootab appi arste ja arstitudengeid 

Haiga sotsiaalmeedia postituses seisab, et hetkel on olukordk üll rahulik, kuid keegi ei tea, mis saab homme, ülehomme.

"Oleme saatnud abipalvena üleskutse selle õppeaasta arstiõppe tudengitele, kes on meil olnud praktikal või tööl abiarstina ning loodame, et kellelgi õnnestub hoolimata niigi keerulisest olukorrast terves riigis meie palvele reageerida.

See üleskutse on kõigile meedikutele. Kui kellelgi on võimalust ja soovi meid aidata, ootame teid väga. Täpsema informatsiooni saamiseks kirjutage lea.kalaus@saarehaigla.ee."