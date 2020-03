Eesti uudised Georg Ots 100: laulja, kes jääb igavesti rahva südamesse Tõnis Erilaid , täna, 00:47 Jaga: M

Georg Ots mängufilmis „Valgus Koordis“ (1951). Foto: Õhtulehe arhiiv

Mina sain Georg Otsaga tuttavaks naabripoiste juures telerit vaadates. Näidati Leningradis tehtud linateost „Mister X“. Pisut seiklust, aga need laulud! Ots ise on hiljem küll öelnud, et imal ja armetu oli see film, aga minusugusele poisile läks hinge. Ei teadnud ma toona Otsa keerulist elukäiku ega ka seda, et laulmise asemel võinuks ta saada hoopis mereväeohvitseriks või ehitajaks. Tõsi, nüüd täiskasvanuna ma seda filmi uuesti ei vaataks. Otsast on palju muud ja eredamat meenutada.