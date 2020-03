Kas Eestist viidi koroonaviirus USAsse? 

Rhode Islandi kuberner Gina Raimondo teavitas reede hommikul, et kohalike koroonaviiruse juhtumite arv on tõusnud 54 patsiendini. Viimane ööpäev tõi kaasa 10 uut nakatunut.

Kohaliku terviseameti juht Nicole Alexander-Scott sõnas, et haigestunute seas on nii lapsi kui ka vanureid, neli naist ja kuus meest. Kaks värsket haiget käisid äsja reisil – üks lähedalasuvas New Jersey osariigis ning teine ookeanitaguses Eestis.