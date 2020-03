Juhtkiri | Eriolukord pole kasulõikamiseks 

Ministrid ja terviseamet on segadust külvanud nakatumise testimisega – kord testime, siis ei testi, siis aga jälle testime. Kuid lõppkokkuvõttes on arstid need, kes vastutavad, kui olukord kriitiliseks peaks minema, seega tuleb nende arvamust kuulata. Kui poliitilist otsust ei saa teha liigse kulukuse tõttu, siis tuleb see ka välja öelda.

Teiseks – ära luba katteta lubadusi, eriti kui teed seda pigem poliitilist omakasu silmas pidades. Poola piiri taha lõksu jäänud Eesti autode kolonnis läbi Poola eskortimise lubadus ei pidanud vett nagu ka 20 tuhande Eesti kalevipoja iganädalase pendelrände lubamine Eesti ja Soome vahel.

Isegi kriisi ajal ei suuda poliitikud hoiduda rehepapi tegemise katsetest – pendelrände lubamisega oli vaja tulevaste valimiste nimel silma teha kalevipoegadele ja nende peredele, sest ühtki ratsionaalset põhjendust massiivsele pendeldamisele polnud. See oleks olnud ebaaus ka Eestis karantiinis olijate suhtes – mille nimel siis ühed piiranguid täites pingutavad, kui pendeldajad võivad viirust vabalt edasi-tagasi kanda. Õnneks säilis soomlastel kaine mõistus ja enesealalhoiurefleks ning nad tõmbasid pendeldamisele resoluutselt pidurit.

Veel üks ja paraku veelgi küünilisem samm ajal, mil kogu rahvas muretseb enda ja lähedaste tervise pärast, on teise pensionisamba maksete peatamine. Isamaa juht Helir-Valdor Seeder asus otsese poliitilise väljapressimise teele – kui president pensionireformi välja ei kuuluta, siis meie keerame karistuseks kraanid kinni. Riik säästaks sambaomanike arvelt eelarvesse mitusada miljonit, Seeder aga upitaks oma ego presidendile kohta kätte näidates. Kui madalale võib mõni langeda - häbi Seeder, häbi Isamaa! Tegelikult on piinlik võimuliidule meelde tuletada, et eriolukord pole aeg kätemaksudeks ega aeg poliitilise profiidi lõikamise katseteks.