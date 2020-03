Kommentaar Top | Kriis nuumab eliiti Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 16:52 Jaga: M

Foto: Alar Truu

Nädala märksõnad on töötajäämine ja üleöö langenud palgad, kellel 20, kellel 30, kellel 50 protsenti. Või sees on esialgu riigipalgalised, keda kärped ei ähvarda; pensionärid, kel tulemas nii plaaniline kui erakorraline pensionitõus; ja eriti kõrgemad riigiametnikud, kelle suur palgatõus on nagu vääramatu jõud, mida ei muuda isegi mitte viirus.