FOTOD | Algas kevad: Tartu ülikooli botaanikaaed pakub õiteilu ja osooni 

Erinevalt palmihoonest ja kasvumajadest, mis eriolukorra tõttu lukustatud, on botaanikaaia avamaa kollektsioonid uudistamiseks avatud. Selle külastamine on mitmeti kasulik, sest lisaks lilleilule on ka värskes õhus viibimine tervislik, karastamise tähtsusest kirjutas Õhtulehe veergudel ka biokeemik Peep Palumaa. Nakkusohtu kartma ei pea, ruumi jagub kõigile, radu ja sopikesi leidub botaanikaaias igale uitajale.