Krimi 13 kannatanuga avarii põhjustanud bemmimees ei pea vangi minema Kristjan Väli , täna, 16:22

Oliver Kobing Harju maakohtus. Foto: Robin Roots

Tallinna kesklinnas BMW-ga suuravarii põhjustanud Oliver Kobing andis märtsi alguses toimunud kohtuistungil mõista, et ta on vaene tudeng, mistõttu pole tal võimalik tal võimalik kannatanutele kahju ja menetluskulusid hüvitada. Tema kriminaalhooldaja pakkus kohtule välja, et asjaolusid arvestades võiks Kobingi vangi saata. Harju maakohus otsustas ta siiski vabadusse jätta.