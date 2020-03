Kiirlaen ja koroonakitsikus: millistele leevendustele saab loota? 

„Mida oleme alati oma kliendisuhtluses öelnud ja see kehtib ka täna, et inimesed ei tohi jääda oma murega üksi,“ rääkis Õhtulehele Credit24 tegevjuht Ivo Popp. Praegune eriolukord puudutab Eestis igaüht ning Popi sõnul ei oska keegi öelda, kaua kriis kestab või millised on selle (pikaajalised) mõjud laenuturgudele. „Rõhutame alati paindliku kliendisuhtluse tähtsust. Selle üheks osaks on kindlasti ka maksepuhkus. Kõige olulisem on, et inimene julgeks rääkida võimalikust raskustesse sattumisest enne, kui on tekkida jõudnud võlgnevus.“