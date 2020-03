Omniva jätab reklaamiraha Eestisse 

Omniva pakiäri turundusjuhi Mihkel Külaotsa sõnul suunati värske kiirkampaania meediamahust pea 90% just Eesti kanalitesse. "Hetkel tahame levitada pakiautomaadi kasutamise eeliseid viiruse leviku ajal ning jagame inimestele selleks ka sooduskoodi. Kui varem läks suur osa meediaeelarvest rahvusvahelistele gigantidele nagu Facebook ja Google, siis nüüd eelistasime just Eestimaist,“ selgitas Külaots.

„Ühelt poolt pakuvad kohalikud meediaettevõtted äärmiselt suuri allahindlusi, teisalt teeme seda ka missioonitundest kohalikke ettevõtteid toetada," lisas Külaots. Kuna koroonaviirus levib piisknakkuse teel kõige tõenäolisemalt inimeselt inimesele, siis soovitab Omniva inimestel eelistada kontaktivaba pakiautomaati. „Pakiautomaadi kasuks räägib fakt, et enamik neist asub õues, kus inimesi on vähem ning nakatumise risk on madalam,“ selgitas Külaots. „Ühtlasi puhastame regulaarselt pakiautomaatide puutetundlikke ekraane, kuid automaati saab kasutada ka nii, et klient ei pea ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt üldse kokku puutuma. Omniva pakiautomaadi ekraan on kasutatav ka kinnastega ning kauba tasumisel on võimalik kõikides automaatides kasutada kontaktivaba viipemakset.“