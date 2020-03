Riik toetab füüsilisest isikust ettevõtjaid sotsiaalmaksu tasumisega 

„Riik kannab FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa nende maksu- ja tolliametis olevatele ettemaksukontodele. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas koheselt või tulevikus ja võib selle küsida oma pangakontole,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „Loodame, et see on toeks kõikidele FIE-dele, kel sel raskel ajal vähegi käivet ja tellimusi on, et edasi toimetada.“