Mihkel Nestor: Euroopa majandus vajab päästeplaani 

Euroopa majandus on koroonahirmust tardumas. Ilma piirangute kiire lõpu ja ulatusliku rahalise toeta, tüürime suurema kriisi poole, kui seda oli 2009. aasta.

Kaks pilti majandusest: 2009 ja 2020

Aasta 2009. Suur majanduskriis. Võrreldes eelmise aastaga, kukkus Hispaanias ja Itaalias ettevõtlussektori müügitulu 15%, veidi parem oli olukord Prantsusmaal, kus käive langes 10% ja „kergete vigastustega“ pääses Saksamaa, kus müük vähenes vaid 5%. Sektorite vaates läks kõige halvemini töötleval tööstusel, mille käive langes suuremates riikides keskeltläbi viiendiku. Samas jaekaubanduses ning majutuse ja toitlustuse alal piirdus müügitulu vähenemine enamjaolt ühekohalise numbriga. SKP mõistes tähendas see toona 3-5% langust. Värsketel Euroopa Liidu liikmesriikidel idapool sellist õnne ei olnud. Balti riikide ettevõtlussektori käive kukkus keskeltläbi 25%-30%, mistõttu oli ka SKP langus siinmail kolm korda suurem. Kokkuvõtvalt – II maailmasõja järgne sügavaim majanduskriis oli valdava osa Lääne-Euroopa jaoks, võrreldes Baltimaadega, vaid väike „korrektsioon“.

Milline pilt avaneb Euroopas täna? Suur osa riikidest on sulgenud kogu vaba aja veetmise sektori. Ainus pood, kuhu inimene paljudes riikides pääseb on kodulähedane toidukauplus. Hotellid on tühjad, lennuliiklus sisuliselt peatunud ja riigipiirid suletud. Tarneprobleemid, madal nõudlus ja töötajate hirm haigestumise ees on sundinud tootmise seiskama hulgas tööstusettevõtetes. Koroonaviirusesse nakatunute arv kasvab kiiresti ja on vähe lootust, et lähinädalail piirangud lõppeksid. Väga raske on näha stsenaariumi, kus praegused majanduskahjud finantskriisi poolt tekitatule alla jääks.

Kuidas päästa Euroopa majandust?

Koroonaviiruse tõkestamisest ähvardab saada ajaloo kõige kallim tervishoiuprojekt – mitte ainult absoluutsummas, vaid varsti ka päästetud inimelu kohta. Seiskunud majanduse täieliku kokku kukkumise vältimiseks peavad riigid ning keskpangad tegema jõulisi samme. Keskpankade poolel suutis esialgu veenvamaid samme astuda USA föderaalreserv, ent Euroopa Keskpanga teade 750 miljardi eurose mahuga spetsiaalse võlakirjaostuprogrammi loomisest, annab lootust ka siinmail.

Nüüd on üleval küsimus, kuidas odav laenuraha inimeste ja ettevõteteni viia. Sisuliselt kõik Euroopa riigid on lubanud koroonaviiruse tõkestamisest tingitud majanduskahjusid leevendada, kuid need sammud ei ole olnud koordineeritud ega piisavad. Vastutus ettevõtete ja inimeste ellujäämise eest piirangute kehtimise vältel lasub esmajärjekorras valitsustel. Piirangute lõppemisel vajab šoki üle elanud majandus aga pikemaajalist turgutamist, mida probleemi olemust arvestades on mõistlik korraldada Euroopa Liidu tasandil. Hetkel Euroopa Komisjoni poolt leitud 39 miljardit eurot on majanduses haigutavat auku arvestades kommiraha.