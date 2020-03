RIIK NIIGI KUI KARANTIINIS: mis toimub koroonaepideemia ajal Põhja-Koreas? 

Geograafiliselt asub Põhja-Korea muidugi koroonaviiruse leviku mõttes väga ebasoodsas kohas: täpselt kahe suurima kolde, Hiina ja Lõuna-Korea vahel. Põhja-Korea ise teatas muidugi, et neil pole ühtki koroonajuhtumit, kuid selle väite tõsiseltvõetavuses võib kahelda. Eriti selle valguses, et 20. märtsil jõudsid erakliku riigi piirile esimesed saadetised rahvusvahelist meditsiinilist abi just viiruse vastu võitlemiseks, mida Põhja-Korea väidetavalt ise palus. Reuters kirjutab, et sellegi annetuse saavutasid heategevusorganisatsioonid pärast ÜRO-lt mangumist, et natukenegi leevendada Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioone.

Riik võib küll olla suletud, ent illegaalne piiriületus ja -kaubandus siiski eksisteerib ning kui viirus peaks mingit kanalit pidi Põhja-Koreasse pääsema, on sel potentsiaali palju kahju teha. Riigil puuduvad kvaliteetne meditsiinisüsteem ja ressurssid. Viimane just suuresti sanktsioonide tõttu. Usku, et koroonaviirus Põhja-Koreasse iial ei jõua, kõigutab ka see, et diktaator Kim Jong-un käskis kiiremas korras Pyongyangi ehitada uue moodsa haigla. Mõnevõrra üllatavalt möönis riigimeedia lausa, et päris täiuslikku ja modernset tervishoiuasutust pole neil isegi pealinnas mitte. Haigla ehitus algas 17. märtsil, mil Kim ka kõne pidas ning kordas mõtet, et riigi meditsiinisüsteem vajab tõhustamist.