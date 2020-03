FOTOD | Ootamatu leid: Kalarannas tuli maa seest välja 18. sajandi laevavrakk  

Ühel paljudest Tallinna ehitusplatsidest oli märtsikuu algul tavapärane tööpäev, kui ühtäkki tõi kopp maa seest lagedale hunniku puitdetaile. Hiljem selgus, et kopajuht oli peale sattunud aastasadu vanale laevavrakile.

„Veel 1934. aasta kaardil laius siin alal (kust vrakk leiti - H.M.) meri. Aga juba neljakümnendate lõpus oli see ala oma praeguse ulatuse saanud. Tõenäoliselt oli see vrakk juba varem sinna toodud ja kui seda ala täideti, jäigi see täite alla," ütleb arheoloog Rivo Bernotas.