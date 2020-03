TÖÖTURG ERIOLUKORRAS: värbamine on pea igal pool peatatud, samas vajavad osad ettevõtted rohkelt ajutist tööjõudu 

Eesti Töötukassa kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Lauri Kool seletas, et registreeritud töötus ei muutu päris üleöö, seega pole sellist ülisuurt ja järsku hüpet toimunud. „On näha, et veidi on hakanud registreeritud töötus tõusma, aga kasv algas isegi juba enne eriolukorda,“ lisas ta.

Kooli sõnul pole eriolukord siiski mõjuta. „Arvatavasti on värbamiskonkursid täna pea igal pool peatatud, kasvõi sellepärast, et keeruline on inimest tööle võtta, kui temaga on füüsiliselt keeruline kohtuda. Hästi huvitav on see, kuidas on tekkinud ettevõtted, kellel on kiiresti ja palju vaja ajutiselt inimesi, ja ettevõtted, kellel pole üldse tööd anda oma inimestele. Selleks puhuks panime püsti oma ajutiste töökohtade portaali,“ sõnas Kooli. Seda infot, kui paljud töötajaid on praegu sundpuhkusel, töötukassal pole.

Töötukassale on tehtud viis teadet sellest, et mõni ettevõte on pidanud koroonaviiruse pärast tegema kollektiivse koondamise. „Turismiettevõte ja pesumaja, kus hotellid kukkusid klientidena ära, kohvik, majutusasutus ja üks vedude ettevõte,“ loetles Kool ja lisas, et sellised koondamised mõjutavad kümneid inimesi. Ta avaldas lootust, et ettevõtted võtavad teate tagasi ja kasutavad esialgu uut töötasu hüvitamise toetust.

Töötasu hüvitamise toetus

Kooli sõnul on töötasu hüvitamise toetuseks planeeritud 250 miljonit eurot. „Kas perioodi pikendatakse ja eraldatakse uus summa, seda pole täna otsustatud, sest valitsuselt sai heakskiidu alles esimene pakett. Kuna see toetus on konkreetselt piiritletud selle summaga – 250 miljonit – siis see summa ongi meie võimekuse piiriks,“ seletas Kool. Seda, kui palju toetust taotlema hakatakse, näitab tema sõnul aeg.