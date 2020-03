Otto Oliver Olgo | 15 utoopilist ja pooltoorest mõtet koroonakarantiini ajaks 

Seega üritan anda 15 poolutoopilist mõtet Eesti ettevõtetele, inimestele ja loomadele, kes sarnaselt minuga mõtlevad, et mida paganat selle uue olukorraga pihta hakata. Ja kes me mõistatame, et kui kaua see siiani sürreaalsena näiv karantiin siis lõpuks kestab.

1) Tallink - kuna pendelrändega on nüüd tuksis ja Rootsi-kruiisid võib ka prügikasti visata, siis äkki on mõistlik teha koostööd mõne mängufirmaga, kes oskab luua virtuaalse reaalsuse lahendusi. Kui me Soome ja Rootsi ei saa, viige meid virtuaalse laevaga Narniasse. Või mingile fiktiivsele Soome lahes asuvale saarele, kus asub Skandinaavia oma hedonistlik Las Vegas. Selle vahega, et peaaegu kõigis baarides saab laulda karaoket, 24/7.

2) Kalev - sooviks kõrvavaigumaitselist koroonakommi (piiratud kogusena), mida jagada halva tuju korral inimestele, kellest eriti lugu ei pea. Näiteks ajugeeniustele, kes arvavad, et kriisi ajal peaks peatama maksed pensioni teise sambasse, sest mõistlikum on ju osta aktsiaosakuid kallilt.

3) Kersti Kaljulaid - see telefonivälguga vilgutamine üksteisest hoolimise austamiseks oli samm õiges suunas. Miks peatuda ühekordse aktsiooniga? Pumpame raha sündmuse kommunikatsiooni, jätkame vilgutamist ja paneme koroonakarantiinile paugu lõpuks suure valgusshow’ga, kui eriolukord lõppeb. Raskel ajal mõjub valgustsirkus ausalt lohutava palsamina.

4) Sündmustekorraldajad - mõned teist korraldavad aktiivselt virtuaalkonverentse, -seminare ja muid virtuaalkogunemisi. Aga ei tasu veel loobuda pärissündmustest. Müüge kultuuriministeeriumile maha idee testida näiteks Ivo Linnat, Karl-Erik Taukarit ja Tanja Mihhailovat. Kui nende tervisega on kõik hästi ja raha saab artistidele makstud, siis tehke eriolukorras ministeeriumiga kahasse projekt “Koroonakontsert igas kodus” - igal nädalal paar esinemist suvaliselt valitud inimeste kodudes, kes on ka ära testitud. Eriolukorra lõpuni välja. See võiks mõjuda ka omamoodi lõimumisprojektina Kohtla-Järve paneelmajade elanike kodudes.

5) Mitmelapseliste perede või väikelastega harjuvad kodukassid - saan aru, et teil on meist tegelikult nüüdseks kõrini. Ja karantiin pole veel tõenäoliselt poolegi peal. Hea uudis on see, et reedel kell 5.50 algas kevad. Kui inimhiired kodus, siis kassid õue! Meie teeme omalt poolt nii palju kui tarvis, et #CatsConquerTallinn (#KassidVallutavadTallinna) läheks sotsiaalmeedias märksõnana globaalselt levima.

6) Piirivalve - eestlasi ühendab ikka laul. Paneme piiripunktidesse püsti suuremad kõlarid, kus kojusaabujaid tervitavad laulud nagu “Ilus oled, isamaa”, “Kodulaul” ja “Welcome to Estonia”. Ehk leiab siseministeerium vahendeid ka nööpkõrvaklappide jagamise jaoks kui piirivalvajatel läheb närv mustaks kuuekümne neljanda “Kodulaulu” kuulamisega