Tanklad selgitavad, miks tuleb Eestis kütte eest kulla hinda maksta 

Õhtuleht võrdles kütusehindade trendi kolme kuu vahel – 13. jaanuaril ja 23. märtsil. Olgu kohe öeldud, et Brenti toornafta hind on selle aja jooksul kolinal kukkunud. Umbes 2/3 kogu maailma naftavarudest ostetakse ja müüakse Brenti nime all. Tänapäeval kuulub selle alla neljast erinevast Põhjamere regioonist pärit toornafta.