Eesti uudised FOTOD | EI VÕI OLLA: kütusehinnad hakkavad viimaks ka Eestis langema Toimetas Geidi Raud , täna, 14:44 Jaga: M

GALERII

Kütusehinnad erinevates tanklates 20. märtsil Foto: Erki Parnaku

Kuigi maailmaturul on mootorikütuse hinnad juba tükk aega langustrendis olnud, siis Eesti tanklad on seda ignoreerinud ning hinnad on mitu nädalat muutumatuna püsinud. Eile hakkasid need viimaks sulama.