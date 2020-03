Kuidas saab CBD kanep äreval ajal tervist toetada? 

CBD ja narkokanepi vahe on ainult CBD ja THC suhe: illegaalsel kanepil on THC kõrge ja CBD madal, kuid CBD kanepil on vastupidi ehk THC alla 0,2%, aga kõik teised 110+ kannabinoidi on samad. Näiteks Ameerika Ühendriikides, kus on lubatud nii THC kui CBD kanep, on suur hulk inimesi just CBD kliendid. Asi on selles, et paljud ei otsi pilve, mida THC tekitab, vaid muid kanepis esinevaid tervislikke ning rahustavaid omadusi.