Netflix ja Youtube vähendavad edastamiskiirust, sest internet võib katki minna. Kas Eesti sidesüsteemid peavad vastu? 

Euroopa Liidu ametnikud pöördusid voogedastusplatvormide poole, paludes neil lõpetada HD kvaliteedis pildi edastamine, sest vastasel korral võib „internet katki minna“. Brüsseli tehtud avalduses seletati, et internetikasutus on karantiini jäämise kohustusega ja mitmes riigis kehtestatud karmide liikluspiirangute tõttu väga palju kasvanud, avaldades olemasolevatele võrkudele ülisuurt survet.

Euroopa Komisjoni volinik Thierry Breton, kes vastutab ELi siseturu ja teenuste eest, ütles avalduses, et nii telekomiettevõtted, kasutajad kui ka voogedastusplatvormid vastutavad selle eest, et internet töötaks tõrgeteta edasi sellel perioodil, mil paljud lapsed ei käi koolis ning paljud tööinimesed täidavad kohustusi kodus.

Survet tunneb isegi Facebook, kelle tegevjuht Mark Zuckerberg ütles ajakirjanikele, et pandeemia testib sotsiaalmeediavõrgustiku serverite limiite. Tema sõnul kasutatakse Facebooki ja WhatsAppi märksa rohkem ning eriliselt palju on tõusnud Messengeris ja WhatsAppis tehtavate (video)kõnede arv, mis on isegi kõrgem kui aastavahetusel.

Netflix ja Youtube otsustasidki suurest võrgukoormusest tulenevalt vähendada vähemalt järgmiseks 30 päevaks edastamiskiirust, alandades pildikvaliteeti. „Hinnanguliselt vähendab see koormust 25 protsendi jagu, ent tagab jätkuvalt klientidele hea teenuse,“ ütles Netflixi pressiesindaja. „Töötame valitsuste ja telekomiettevõtetega, et vähendada süsteemidele avalduvat survet,“ öeldi Google’ist, millele kuulub Youtube.

Kuna tegu on üleeuroopalise muudatustega, mõjutab see ka Eesti kasutajaid. Samas kinnitati Õhtulehele nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist kui ka Teliast, et kuigi sideteenuste kasutamine on märgatavalt tõusnud, peavad süsteemid vastu.

„Tehnilise järelevalve ameti andmetel on praegu kõige rohkem suurenenud kõnemaht – 50 protsenti, kuna kaugtööga seoses tehakse varasemast rohkem pikemaid kõnesid,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Laura Laaster.

„Andmeside osas on tõus olnud 25 protsenti. Ehk mahtude kasv on loomulikult olnud, kuid lisandunud maht hajub terve päeva peale ära. Kokkuvõtvalt võib öelda, et sidevõrgud toimivad ja sideettevõtjad jälgivad olukorda.“