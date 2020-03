VIDEO | Reinsalu: rahvusvahelised regulaarliinid eestlaste kojunaasmiseks ahenevad

Terviseamet: ärme kaota valvsust

Öpiku sõnul on tuvastatud 16 uut juhtumit, seega on Eestis praegu 283 laboratoorselt kinnitatud juhtumit. „Praegune olukord on olnud analüüsi tulemuste järgi viimased seitse päeva stabiilne. Oleme teinud 200–300 testi päevas. Numbrite langus näitab seda, et oleme leviku avastanud selle algusjärgus ja olukord on stabiliseerumas. Me ei tohi sellest hoolimata kaotada valvsust ja peame end hoidma. Samamoodi peab kehtima nõue, et piirata sotsiaalseid kontakte. Vähem tähtis ei ole teadmine hügieenist ja kätehügieenist sealhulgas,“ rääkis ta.

Öpiku sõnul on praegu haiglas 10 inimest. Terviseamet on seisukohal, et testimist me jätkame ja seda fokuseeritult perearsti saatekirja alusel. „Testimise juures on oluline moment see, et üks asi on testimise kulu, aga teine asi on isikukaitsevahendid. Iga testi juures kulub üks komplekt isikukaitsevahendeid ja iga testi juures on üks tervishoiutöötaja. See on ressurss, mida peab jälgima ja hoidma,“ lisas Öpik.

„Tavapärane inimeste diagnoosimine ja ravi väljaspool koroonaviirust peab jätkuma ja nende patsientidega tegeletakse ka. Me laiendame küll testimist, aga siin on kindlad valikud sellepärast, et tervet Eesti rahvast ei jõua me ära testida, siin peab tegema valiku,“ põhjendas Öpik valikulise testide tegemist.

