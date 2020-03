VIDEO | Reinsalu: eestlaste koju toomise võimalused ahenevad 

Kultuuriminister Tõnis Lukase sõnul on selge, et ka koroonaviiruse laine saab üks kord läbi. „Selleks peame hoidma oma kultuuritöötajaid ja riik on selleks eraldanud kaks miljardit eurot,“ teatas ta.

„Mis puudutab seda, et kultuuri- ja spordivaldkonnas ei saa enam nautida tulemusi ja vaadata asju otse, siis oleme jõudnud digiriiki ja oleme jõudnud sellepärast veidi parremasse olukorda, et kultuuriministeerium oli selle aasta kuulutanud digiaastaks,“ rääkis ta. Lukas kiitis ka ERRi selle eest, et ringhäälingu telekanalitel on võimalik vaadata Eesti filmide kullavaramut ja samuti on hakatud edastama etendusi.

Reinsalu: eestlaste koju toomise võimalused ahenevad

Reinsalu teatas, et Soome võimud on ka temaga suhelnud seoses Soome ja Eesti vahelise pendelrände keelamisega. „Kui neljapäeval oli veel kokkulepe et korra nädalas on luba Soome ja Eesti vahet reisida ilma karantiininõudeta, siis pühapäevast kell 00.00 tuleb uus kord. Kuni selle hetkeni on inimestel võimalik Eestist Soome minna. Ma esitasin Eesti valitsuse poolt siiski säilitada pendelrände võialus, aga vastuseks tuli, et Soome on oma otsuse teinud,“ seletas Reinsalu. Ta lisas, et Soome peaminister oli palunud Eestil koostada viiruse tõrjumise plaani, et selles oleks Soomega võimalik koostööd teha. „Meie välisministeerium alles täpsustab Soome välisministeeriumiga seda, kui paljusid inimesi see pendelrände keelamine mõjutab.“