Prantsusmaa üritab 130 000 kodanikku välisriikidest koju tuua, püsivalt lahkunuid tagasi ei oodata 

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Driani väitel on riigi põhiline printsiip tuua 130 000 välismaal viibivat inimest kodumaa piiridesse. „Me palume kõigil jääda rahulikuks ning varuda kannatust,“ sõnas Le Drian reedel. Ta lisas, et kuigi välisministeerium organiseerib transpordi, peavad naasta soovivad kodanikud siiski ise oma tagasisõidupiletite eest maksma.

Suurem osa prantslasi on teadaolevalt lõksus Marokos, Tuneesias või Türgis. Välisministeeriumi arvates peab igal reisijal olema võimalus viivitamatult koju naasta. Eelnimetatud 130 000 inimest viibivadki riigist väljas siiski ajutiselt – näiteks seoses puhkusereisiga. Siiski on piiride sulgemise tõttu nende naasmine raskendatud.

Neid prantslasi, kes on püsivalt välisriikidesse elama asunud, kodumaale ei oodata. Välisminister soovitas enam kui kolmel miljonil emigrandil jääda sinna, kus nad hetkel viibivad. Le Drian hoiatas, et Prantsusmaa on vajadusel valmis karmistama liikumispiiranguid, kui inimesed ei pea olemasolevatest juhistest piisavalt korrektselt kinni.