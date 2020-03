Isikukaitsevahendite defitsiit osutab valusalt riigijuhtide sinisilmsusele 

Ministeeriumid tahtsid 100 miljonit, et kriisideks valmistuda, ent valitsusliit ei andnud sentigi. Ka tuleb kahelda, kas hädaolukorraks mõeldud tervishoiuvaru on olnud sellisel tasemel nagu võiks.

Kolmapäevasel pressikonverentsil nentis terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai, et koroonaviirusega võitlemisel on äärmiselt kriitiline varude küsimus. „Kaitsevahendid on praegu tervishoiu kõige põletavam probleem,“ ütles ta. „Oleme juba avanud riigi tervishoiuvaru, teinud erakorralisi hankeid kohapealsete tootjatega, saanud ka kaitseväelt nende varu.“

2018. aasta suve hakul avaldas riigikontroll auditi, milles oli luubi alla võetud riigi tegevus hädaolukordadeks valmistumisel.

Kuigi auditis avaldatud tundliku info tõttu on avalikult kättesaadav vaid selle kokkuvõte, on siinkirjutaja lugenud ka raporti asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud täisteksti. Sellest ilmneb üks teenimatult väikese tähelepanu osaliseks saanud, ent erakordselt oluline detail.

Nimelt juhtis riigikontroll tähelepanu, et riikliku meditsiinivaru ühes kohas hoidmine on riskantne. Ühes kohas hoitakse seda aga põhjusel, et varu on nii väike, mistõttu pole kuidagi põhjendatud seda kahes kohas hoida.

Raha varu suurendamiseks pidi terviseamet saama 2021. aastal. Kriis aga jõudis kätte aasta varem.