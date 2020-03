OTSE | Pankade makroanalüütikud arutavad kriisiolukorra lahendusi 

Kas tegu on pigem kiirelt mööduva ootamatu olukorraga või ootab maailma majandust ees pikem vindumine? Kas riikide poolt rakendatavad meetmed majanduste toetamiseks on piisavad? Milline on koroonašoki mõju Eesti majandusele ja ettevõtetele? Millised on Eesti valitsuse lahendused ja kas need on piisavad? Kui palju on maailma aktsiaturgudel veel ruumi kukkuda? Arutame nii nende kui paljude teiste küsimuste üle.