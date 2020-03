LÕUAHAAK MAJANDUSELE! Pangad: koroonakriis kestab kauem kui kaks kuud 

„Numbreid ei julge välja käia, aga paistab sünge: käibelangus [esimeses kvartalis on] rohkem kui 10%,“ julges SEB analüütik Mihkel Nestor välja tuua mingigi numbri. Ta lisas, et Eesti olukorda pehmendab see, et põhilised kaubanduspartnerid pole majandust täielikult sulgenud (avatud Rootsi vs. suletud Itaalia).

Luminori esindaja Tõnu Palm rääkis, et valitsuse meetmed on ära hoidnud suurema majanduslanguse. Et koroonapuhangu ajal tekkinud majanduskeerisest kergemini välja ronida, tuleks rõhku panna töötlevale tööstusele, mis soodustaks eksporti ehk looks töökohti ja tooks riiki lisaraha.

„Töötlev tööstus on kapitalimahukas sektor. Kui seal lähevad kinni mingisugused liinid või investeeringud ei tasu end ära, siis taastumine on oluliselt keerulisem,“ täiendas LHV analüütik Kristo Aab. „Valitsusel oleks vaja kahte lähenemist. Vaadata harusid, kellel on abi kohe vaja [nt teenindussektor], aga ette peaks mõtlema ka töötleva tööstuse juures.“

Kuigi laias laastus kiitsid analüütikud valitsuse abikäigud majandusele heaks, on neil üks suur miinus – tegu on lühiajaliste sammudega. Senised märgid aga viitavad, et kriis kestab kauem kui kaks kuud. „Peamine hirm on, et [majanduse] madalseis võib kesta pikalt ja täna pole nende meetmetega seda arvestatud,“ märkis Nestor, kelle hinnangul võib maailmamajandus ühel hetkel naasta tavapärasesse rütmi, vohagu koroona või mitte. „Kui see kestab aasta lõpuni, siis tuleb midagi ümber vaadata.“

Rääkides eestlaste valmisolekust kriisiks, siis pilt on küll mitmekülgne, aga ka murettekitav. Poole aasta tagused andmed näitavad, et veerandil elanikkonnast on kuu lõpuks pangaarvel umbes 100 eurot ja pooltel 500 eurot. „Võime küll öelda, et meil on suhteliselt head hoiused võrreldes Läti ja Leeduga, aga need on ebaühtlaselt jaotunud. Just see osa inimestest, kellel on vähe sääste, kes suudavad palgaga ära elada, neile on [olukord] nukker,“ selgitas Swedbanki analüütik Tõnu Mertsina.

Maailmamajanduses on koroonaviirus tekitanud korraliku segaduse. Leidub riike, mis on viiruse tõttu tõmmanud majandusele käsipiduri peale, et elanikkonda kaitsta, aga samas leidub neid, kes pole veel saanud viiruselt koputust koduuksele. Rääkimata Hiinast, mis on ettevõtlust uuesti käivitamas.

Aabi hinnangul saavad tugeva löögi just need riigid, kus on esikohal turism, mis Euroopas tähendab eelkõige lõunapoolseid maid. Mertsina tõi reisimise kõrval välja elektroonika ja masinatööstuse, mis on paljuski sõltuvuses maailmaturust ja tarneahelast. Kriisi tulemusel võib tööstus end ümber struktureerida: praegune pikk ja keeruline tarneahel hakkab paiknema rohkem tootmise läheduses.