Levimas on ingliskeelsed petukõned 

Kõne saabub välismaiselt numbrilt ning helistaja tutvustab end kui väga usaldusväärse ja rahvusvaheliselt tuntud ettevõtte esindaja. Seejärel hakkab helistaja esitama küsimusi teie arvuti kohta, tuues ettekäändeks, et praeguses olukorras, kus paljud teevad tööd kodust, on väga oluline, et arvutid oleks turvalised ja kaitstud. Pärast küsimustele vastuste saamist soovib helistaja ligipääsu teie arvutile, et üle kontrollida, kas see on ikka piisavalt turvaline. Kui te keeldute, siis helistaja sellest ei heitu, vaid on väga järjekindel ega lõpeta kõnet.