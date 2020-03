Maailm KOHUTAV: seitse pereliiget nakatusid, neli surid ja kolm on raskes seisus haiglas Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 10:25 Jaga: M

Pilt on illustratiivne. Foto: Reuters/Scanpix

Ameerika Ühendriikides New Jersey osariigis surid koronaviiruse Sars-CoV-2 põhjustatud haigusesse Covid-19 Grace Fusco ja tema kolm last, vahendab CNN. Veel kolm pereliiget viibib haiglas, neist kahe seisund on kriitiline.