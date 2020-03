TRAGÖÖDIA: isa ja poeg haigestusid koroonasse, vaid üks neist jäi ellu 

Suurem osa Itaalias nakatunutest põeb haiguse leebemat vormi, kirjutab Iltalehti. Mõned neist elavad selle kergelt üle, ent umbes 25% jäävad tõsiselt haigeks. Umbes 7% haigestunutele on nakkus surmav. Itaalia haiglates viiruse tõttu intensiivravis viibivatest inimestest on 12% nooremad kui 50 eluaastat. Paljud neist postitavad sotsiaalmeediasse üleskutseid ja teateid, et kuigi nad pole riskigrupis, tuleb haigusesse tõsiselt suhtuda.