Itaallane Eestis: Mis teil viga on? Äkki lõpetaks naermise ja saaks aru, et koroonaviirus ei ole nali 

„Tõsine postitus. Ma pidin minema Kristiine keskusesse. Ma ei tahtnud, aga ma pidin. Minus tekitab õudust see, kui palju ma seal inimesi näen. Lapsed veedavad seal aega, täiskasvanud söövad Hesburgeris oma kätega, paarikesed kallistavad teineteist nagu nende ümber ei oleks mitte midagi muutunud,“ kirjeldab ta toimuvat. „Jooksjad teevad õues trenni, idioodid vajutavad ikka näpuga foorinuppu ja liiklust on sama palju kui enne,“ lisas ta.

Angioni tõi välja, et tema näeb, mis toimub Itaalias ja kindlasti on kõigil kallite nutitelefonidega eestlastel infole sama hea ligipääs.

„Mul on seega üks küsimus. Mis teil viga on? Meil oleme keerulises olukorras, kus meil palutakse enda eest hoolitseda. Arstidel ei ole võimalik meid aidata, hoolimata sellest, kui kangelaslikud nad praegu ka ei oleks. Ainult meie ise saame ennast aidata,“ sõnas ta. Angioni sõnul saab viiruse astu võidelda vaid ettevaatusega ja just seda ettevaatust ta eestlastes ei näe.